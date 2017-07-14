Пассажирский Як-42 совершил вынужденную посадку в Уфе
САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский самолет Як-42 «Саратовских авиалиний» в пятницу вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы
САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский самолет Як-42 «Саратовских авиалиний» в пятницу вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы
«Самолет рейса 6В-722
Число пассажиров, находившихся на борту судна, в
Как сообщается на сайте международного аэропорта Уфы, самолет Як-42 должен был отправиться в московский аэропорт «Домодедово» в пятницу в 19.25 по местному времени (17.25 мск), однако рейс задержан до 01.00 субботы (23.00 мск пятницы).