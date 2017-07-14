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23:08 (мск), источник: РИА Новости

Пассажирский Як-42 совершил вынужденную посадку в Уфе

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский самолет Як-42 «Саратовских авиалиний» в пятницу вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Источник: РИА Новости

«Самолет рейса 6В-722 Уфа-Москва по технической причине был вынужден вернуться в аэропорт Уфы. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, который в данный момент должен совершить посадку в Уфе», — сказала собеседница агентства.

Число пассажиров, находившихся на борту судна, в пресс-службе не уточнили.

Как сообщается на сайте международного аэропорта Уфы, самолет Як-42 должен был отправиться в московский аэропорт «Домодедово» в пятницу в 19.25 по местному времени (17.25 мск), однако рейс задержан до 01.00 субботы (23.00 мск пятницы).

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