В Воронежской области уже 9 взрослых и двое детей отравились грибами

Источник: Новости Воронежа

«Причинами отравления послужило употребление в пищу сырых, соленых, отваренных и обжаренных неизвестных и “похожих” на съедобные, грибов (свинушки, шампиньоны, зонтики, неизвестные грибы), собранных в лесных массивах и лесополосах», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Воронежской области.

К счастью, летальных случаев пока не фиксировали. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы, где им оказали медпомощь.

Санитарные врачи просят воронежцев быть осторожнее и соблюдать правила при сборе грибов. Есть можно только те грибы, в которых вы абсолютно уверены. Даже съедобные грибы опасно собирать около дорог и скалок — они впитывают в себя вредные вещества. Грибы с червоточинами, повреждениями или перезревшие лучше выкинуть. Готовить их нужно в день сбора.

Блюда из грибов можно есть только здоровым людям. Пожилым, беременным и кормящим лучше воздержаться от их употребления. Нельзя есть грибы и детям до 14 лет — у них просто нет достаточного количества ферментов для их переваривания.