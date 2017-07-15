Вор задержан по горячим следам в Приморье
Вор задержан по горячим следам в Приморье.
Вор задержан по горячим следам в Приморье.
В Хасанском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, об этом ИА «Дейта.ру» сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть обратился житель поселка Безверхово. У него из частного дома украли мобильный телефон и шлифовальную машинку.
На место происшествия прибыла
Полицейские установили место сделки. Краденное изъяли и возвратили законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф.
Екатерина Брязгунова.