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09:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Вор задержан по горячим следам в Приморье

Вор задержан по горячим следам в Приморье.

В Хасанском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, об этом ИА «Дейта.ру» сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть обратился житель поселка Безверхово. У него из частного дома украли мобильный телефон и шлифовальную машинку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам задержали 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания и рассказал, что пришел к потерпевшему занять деньги. Воспользовавшись отсутствием хозяина, вошел в дом и забрал мобильник и машинку. Похищенное продал, а вырученные деньги потратил.

Полицейские установили место сделки. Краденное изъяли и возвратили законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

Екатерина Брязгунова.

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