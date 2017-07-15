Вор задержан по горячим следам в Приморье.

В Хасанском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, об этом ИА «Дейта.ру» сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть обратился житель поселка Безверхово. У него из частного дома украли мобильный телефон и шлифовальную машинку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам задержали 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания и рассказал, что пришел к потерпевшему занять деньги. Воспользовавшись отсутствием хозяина, вошел в дом и забрал мобильник и машинку. Похищенное продал, а вырученные деньги потратил.

Полицейские установили место сделки. Краденное изъяли и возвратили законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф.