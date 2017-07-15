В Красноярском крае в отношении инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело
По версии следствия, сотрудник полиции избил пьяного водителя при задержании.
По версии следствия, сотрудник полиции избил пьяного водителя при задержании.
1 июля 2017 года в поселке
В отношении инспектора ОГИБДД возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) УК РФ.
В ГУ МВД по Красноярскому краю также проводят служебную проверку по данному факту. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в