В Красноярском крае в отношении инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело

Источник: Аргументы и факты

1 июля 2017 года в поселке Северо-Енисейский в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что водитель трактора МТЗ 82 находится в состоянии алкогольного опьянения. Для проверки на место происшествия выехали двое сотрудников полиции. Они предложили 40-летнему трактористу проехать в отдел полиции. Но мужчина отказался. Тогда по предварительной версии следствия, инспектор ОГИБДД применил к мужчине физическую силу, ударив его несколько раз ногой, — сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю.

В отношении инспектора ОГИБДД возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) УК РФ.