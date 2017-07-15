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14:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае в отношении инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело

По версии следствия, сотрудник полиции избил пьяного водителя при задержании.

Источник: Аргументы и факты

1 июля 2017 года в поселке Северо-Енисейский в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что водитель трактора МТЗ 82 находится в состоянии алкогольного опьянения. Для проверки на место происшествия выехали двое сотрудников полиции. Они предложили 40-летнему трактористу проехать в отдел полиции. Но мужчина отказался. Тогда по предварительной версии следствия, инспектор ОГИБДД применил к мужчине физическую силу, ударив его несколько раз ногой, — сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю.

В отношении инспектора ОГИБДД возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) УК РФ.

В ГУ МВД по Красноярскому краю также проводят служебную проверку по данному факту. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе полиции.

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