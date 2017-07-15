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07:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Раненого нардепа Дейдея перевезли в Днепр

По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, военным вертолетом в Днепр эвакуированы «двое раненых защитников и раненый нардеп Евгений Дейдей». Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Нардепа Евения Дейдея и еще двух раненых военнослужащих из зоны АТО доставили на вертолете в Днепр, сообщила в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

«Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненый нардеп Евгений Дейдей (вблизи Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное», — написала Губа.

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Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что нардеп от «Народного фронта» Евгений Дейдей получил в зоне АТО нетяжелое ранение. Напомним, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.

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