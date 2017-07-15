Наркоденьги сгубили сотрудника хабаровского ГУФСИН.

Следствием и судом установлено, что к сотруднику колонии обратился осужденный, который отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, с предложением за денежное вознаграждение приносить ему наркотики. Младший инспектор согласился и с ноября 2014-го по август 2015 года пронес на территорию колонии свыше 295 граммов гашишного масла, передал их осужденному. За это он получил 114 тысяч рублей. Сотрудник колонии вину не признал. Несмотря на это, в колонии общего режима он проведет 4,5 года.