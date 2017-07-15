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09:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Наркоденьги сгубили сотрудника хабаровского ГУФСИН

Наркоденьги сгубили сотрудника хабаровского ГУФСИН.

В Хабаровском крае бывший сотрудник колонии признан виновным в превышении должностных полномочий и пособничестве в незаконном приобретении наркотиков, об этом ИА «Дейта.ру» сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему бывшему младшему инспектору исправительной колонии № 14. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностях полномочий» и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере».

Следствием и судом установлено, что к сотруднику колонии обратился осужденный, который отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, с предложением за денежное вознаграждение приносить ему наркотики. Младший инспектор согласился и с ноября 2014-го по август 2015 года пронес на территорию колонии свыше 295 граммов гашишного масла, передал их осужденному. За это он получил 114 тысяч рублей. Сотрудник колонии вину не признал. Несмотря на это, в колонии общего режима он проведет 4,5 года.

Екатерина Брязгунова.

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