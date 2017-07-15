В столице Гавайев в жилой высотке вспыхнул пожар

По данным издания, в результате пожара погибли три человека. По меньшей мере два человека были госпитализированы из-за отравления дымом. Пресс-секретарь пожарной службы Гонолулу капитан Дэвид Дженкинс сообщил изданию, что в ликвидации последствий пожара принимают участие 60 спасателей и 20 единиц техники.

По его словам, сообщение о возгорании на 26-м этаже здания поступило в экстренные службы в 14:15 по местному времени (03:15 мск). Затем огонь распространился на 25 и 27 этажи. Жильцы здания были эвакуированы, однако Дженкинс сообщил о том, что в высотке все еще могут находиться люди. По словам очевидцев, они видели людей в окнах здания.