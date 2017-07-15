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06:23 (мск), источник: РБК

В столице Гавайев в жилой высотке вспыхнул пожар

В столице Гавайев Гонолулу в 36-этажном жилом здании Marco Polo на бульваре Капиолани начался пожар. Об этом сообщает местное издание Star Advertiser.

Источник: AP 2017

По данным издания, в результате пожара погибли три человека. По меньшей мере два человека были госпитализированы из-за отравления дымом. Пресс-секретарь пожарной службы Гонолулу капитан Дэвид Дженкинс сообщил изданию, что в ликвидации последствий пожара принимают участие 60 спасателей и 20 единиц техники.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, сообщение о возгорании на 26-м этаже здания поступило в экстренные службы в 14:15 по местному времени (03:15 мск). Затем огонь распространился на 25 и 27 этажи. Жильцы здания были эвакуированы, однако Дженкинс сообщил о том, что в высотке все еще могут находиться люди. По словам очевидцев, они видели людей в окнах здания.

Башня Марко Поло была построена в 1971 году.

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