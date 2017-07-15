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09:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Последствия падения дерева на трактор в Златоусте попали на видео

Дерево упало на крышу трактора в Златоусте, находившийся в кабине 41-летний мужчина погиб на месте, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

ЧП случилось днём 14 июля в лесу недалеко от Сорочьего кладбища. Три человека валили деревья, когда одна из подпиленных сосен рухнула прямо на кабину трактора.

«Прибывшие спасатели распилили упавшее дерево, после чего смогли деблокировать погибшего из трактора. Сотрудникам полиции предстоит разобраться в происшествии», — рассказали в областной ПСС.

Напомним, несколькими днями ранее большой тополь упал на балконы жилого дома в Усть-Катаве, жертв удалось избежать.

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