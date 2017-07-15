История зажатого за 2 рубля в автобусе ребёнка взбудоражила Владивосток
Люди призывают хотя бы на каникулах делать проезд школьников бесплатным.
Люди призывают хотя бы на каникулах делать проезд школьников бесплатным.
Жители Приморья остро отреагировали на публикацию РИА «Восток-Медиа» о зажатой дверьми автобуса девочке. Школьнице не хватило двух рублей рассчитаться за проезд, и водитель будто бы решил её проучить. Мама ребёнка Александра Кондратьева намерена обратиться в суд. Владивостокцы, вспоминая аналогичные истории, генерируют конструктивные предложения.
Инцидент произошёл 11 июля на автобусной остановке «Новожилова» во Владивостоке. Александра Кондратьева подробно рассказала, как водитель зажал её дочку передней дверью автобуса и
Пользователи пабликов в Интернете остро отреагировали на данную новость; большинство людей осудили водителя. Пассажиры со стажем вспомнили похожие примеры. Например, когда девушке в 98-м автобусе не хватило 50 копеек за проезд, и водитель устроил истерику. Он, по рассказам, заблокировал двери транспорта и не успокоился, пока необходимый остаток не внесли другие люди.
«Мне вообще в спину кидали мои же 20 рублей», — поделилась другая горожанка.
«Кризис в стране, а люди превращаются в злых серых волков», охарактеризовала конфликт одна из пользователей паблика vdk_news.
Другие припомнили: не все водители плохие — на 59-м и 60-м маршрутах детей возили бесплатно.
Есть и те, кто предлагает матери провести с ребёнком воспитательную беседу, «что зайцем ездить нельзя».
«Кризис в стране, а люди превращаются в злых серых волков», охарактеризовала конфликт одна из пользователей паблика vdk_news.
Среди конструктивных предложений, поступивших от горожан: хотя бы на каникулах делать проезд школьников бесплатным. Возможно, власти и автобусники прислушаются.