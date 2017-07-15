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09:00 (мск), источник: Восток Медиа

История зажатого за 2 рубля в автобусе ребёнка взбудоражила Владивосток

Люди призывают хотя бы на каникулах делать проезд школьников бесплатным.

Источник: Восток Медиа

Жители Приморья остро отреагировали на публикацию РИА «Восток-Медиа» о зажатой дверьми автобуса девочке. Школьнице не хватило двух рублей рассчитаться за проезд, и водитель будто бы решил её проучить. Мама ребёнка Александра Кондратьева намерена обратиться в суд. Владивостокцы, вспоминая аналогичные истории, генерируют конструктивные предложения.

Инцидент произошёл 11 июля на автобусной остановке «Новожилова» во Владивостоке. Александра Кондратьева подробно рассказала, как водитель зажал её дочку передней дверью автобуса и какое-то время так удерживал. Она также отметила, что её дочка могла прокатиться зайцем и просто побоялась в этом признаться. Но, полагает женщина, даже в таком случае действия водителя совершенно неадекватны.

Пользователи пабликов в Интернете остро отреагировали на данную новость; большинство людей осудили водителя. Пассажиры со стажем вспомнили похожие примеры. Например, когда девушке в 98-м автобусе не хватило 50 копеек за проезд, и водитель устроил истерику. Он, по рассказам, заблокировал двери транспорта и не успокоился, пока необходимый остаток не внесли другие люди.

«Мне вообще в спину кидали мои же 20 рублей», — поделилась другая горожанка.

«Кризис в стране, а люди превращаются в злых серых волков», охарактеризовала конфликт одна из пользователей паблика vdk_news.

Другие припомнили: не все водители плохие — на 59-м и 60-м маршрутах детей возили бесплатно.

Есть и те, кто предлагает матери провести с ребёнком воспитательную беседу, «что зайцем ездить нельзя».

«Кризис в стране, а люди превращаются в злых серых волков», охарактеризовала конфликт одна из пользователей паблика vdk_news.

Среди конструктивных предложений, поступивших от горожан: хотя бы на каникулах делать проезд школьников бесплатным. Возможно, власти и автобусники прислушаются.

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