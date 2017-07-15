Более 1 кг марихуаны нашли сотрудники Росгвардии в одной из квартир Ангарска

Источник: IrkutskMedia.ru

Более 1 кг марихуаны и 0,7 г гашишного масла изъяли сотрудники Росгвардии из одной из квартир в 85-м квартале Ангарска. Подозреваемые в изготовлении и хранении наркотиков задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В дежурную часть полиции Ангарска поступило сообщение от местного жителя о том, что в одной из квартир изготавливают и хранят наркотики.

«По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Дверь открыл хозяин квартиры. Зайдя в помещение, правоохранители почувствовали едкий запах конопли. На тумбочке в коридоре были найдены пакеты с содержимым растительного происхождения», — сообщили в пресс-службе.

Днем ранее наряд вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного мужчину, который прятался за остановкой в Октябрьском районе Иркутска. Сотрудники Росгвардии решили проверить у гражданина документы. После чего, молодой человек занервничал и признался, что у него имеется при себе 13 свертков «синтетики».