На омича завели дело за полеты наравне с самолетами
31 мая омич запустил беспилотник DJI Phantom 3 Standard над территорией Октябрьского округа, чтобы провести аэросъемку земельного участка.
31 мая омич запустил беспилотник DJI Phantom 3 Standard над территорией Октябрьского округа, чтобы провести аэросъемку земельного участка.
При этом разрешения на полет, плана полета мужчине не имел, ходя запускал дрон в зоне маневрирования воздушных судов, идущих на посадку в омский аэропорт.
В результате за незаконное использование воздушного пространства, которое создавало угрозу безопасности полетов, на мужчину завели уголовное дело. Материалы были направлены в сибирское управление Ространснадзора, сообщила