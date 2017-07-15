Взятки под защиту дипломатов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», сразу два полковника из центрального аппарата ФСБ оказались в СИЗО по обвинению в вымогательстве взяток за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и его клиентов. По версии следствия, офицеры получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия за заключение с ним контракта на 113 млн руб. на охрану объектов ГлавУпДК. Один из фигурантов расследования решил сотрудничать со следствием, но и это обстоятельство не защитило его от ареста.

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Начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков обвиняются военным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности). Оба полковника арестованы Московским гарнизонным военным судом, который недавно по ходатайству следствия продлил им меры пресечения.



Как следует из уголовного дела, в его основу легли материалы разработки управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. В него обратился гендиректор ООО «ЧОП “Отряд-1”» Глеб Сницеров, рассказавший о вымогательстве взяток офицерами ФСБ, курирующими работу ГлавУпДК при МИД РФ.

По словам свидетеля, первые 200 тыс. руб. он передал чекистам в одном из кафе у станции метро «Китай-город» еще в октябре прошлого года, когда шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОПом. Впоследствии ему пришлось совершить еще несколько подношений, в том числе за увеличение количества охраняемых объектов в контракте.

Последний конверт господин Сницеров передал офицеру Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ ФСБ. Задержанный с поличным полковник Костенков решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тыс. руб. в кабинет своего начальника полковника Кутернина. На следующий день, придя на работу, Андрей Кутернин обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами. Офицер заявил, что это провокация, но следствие и военный суд, в который оно обратилось, ему не поверили.



Основанием для ареста полковника Кутернина послужило обвинение в совершении тяжкого преступления. Как считают в ВСУ СКР, в силу занимаемой должности он имел возможность содействовать руководству ЧОПа в заключении с ГлавУпДК договора охраны объектов. При этом, решили следствие и суд, обвиняемый Кутернин «может принять активные меры к воспрепятствованию производству по уголовному делу и скрыться» от следствия и суда, поскольку, являясь штатным сотрудником ФСБ, обладает специальными познаниями в области оперативно-розыскной деятельности.

Защита, в свою очередь, предлагала ограничиться в отношении полковника домашним арестом, отмечая, что до своего задержания Андрей Кутернин имел безупречную репутацию, исключительно положительно характеризуется по службе, является обладателем государственных и ведомственных наград.

Алексей Костенков, поучаствовавший в оперативном эксперименте УСБ ФСБ по разоблачению своего начальника, изначально оказался под домашним арестом. Однако затем ВСУ СКР и его отправило в СИЗО. Основанием для этого послужили два обстоятельства — нарушение обвиняемым Костенковым условий домашнего ареста и зафиксированная УСБ ФСБ попытка его супруги встретиться со свидетелем Сницеровым — следствие посчитало, что женщина могла оказать давление на руководителя ЧОПа.