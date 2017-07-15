Пять человек пострадали после столкновения двух автобусов в Сочи
14 июля на остановке общественного транспорта «Стерео» произошло ДТП.
14 июля на остановке общественного транспорта «Стерео» произошло ДТП.
Автобус «Богдан», следовавший по маршруту № 92, врезался в стоявший автобус МАЗ (маршрут № 2).
«От столкновения пострадали пять человек, которых увезли на трех автомобилях скорой помощи в больницу», — сообщила «Интерфаксу» мать пострадавшей в ДТП девочки.
По ее словам, травмированные пассажиры прошли медосмотр, а свидетели аварии дали показания сотрудникам ГИБДД. По факту произошедшего ДТП полиция проводит проверку.