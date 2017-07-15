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09:18 (мск), источник: Вести Сочи

Пять человек пострадали после столкновения двух автобусов в Сочи

14 июля на остановке общественного транспорта «Стерео» произошло ДТП.

Источник: Вести Сочи

Автобус «Богдан», следовавший по маршруту № 92, врезался в стоявший автобус МАЗ (маршрут № 2).

«От столкновения пострадали пять человек, которых увезли на трех автомобилях скорой помощи в больницу», — сообщила «Интерфаксу» мать пострадавшей в ДТП девочки.

По ее словам, травмированные пассажиры прошли медосмотр, а свидетели аварии дали показания сотрудникам ГИБДД. По факту произошедшего ДТП полиция проводит проверку.

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