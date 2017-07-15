Под Уфой женщина разбила мотыгой автомобиль за отключение электричества

Как оказалось, первопричиной скандала послужили долги за электричество, накопившиеся у матери агрессивной дачницы. Глава садового товарищества отключил электричество, после чего выяснять с ним отношения пришла взрослая дочь хозяйки участка.

Когда ей не удалось уговорить собеседника изменить свое решение по поводу отключения света, 37-летняя женщина схватила мотыгу и выместила всю свою злость на его автомобиле «KIA Sportage» — перебила стекла и оставила многочисленные царапины и вмятины на кузове иномарки.