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09:28 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой женщина разбила мотыгой автомобиль за отключение электричества

В Уфимском районе разыгралась драма, достойная сюжета остросоциального фильма. Женщина разбила мотыгой стекла автомобиля председателю садового товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как оказалось, первопричиной скандала послужили долги за электричество, накопившиеся у матери агрессивной дачницы. Глава садового товарищества отключил электричество, после чего выяснять с ним отношения пришла взрослая дочь хозяйки участка.

Когда ей не удалось уговорить собеседника изменить свое решение по поводу отключения света, 37-летняя женщина схватила мотыгу и выместила всю свою злость на его автомобиле «KIA Sportage» — перебила стекла и оставила многочисленные царапины и вмятины на кузове иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения чужого имущества.

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