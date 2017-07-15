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09:52 (мск), источник: Informburo.kz

Названа предварительная причина пожара в столичном ЖК «Highvill»

Как мог случиться пожар в «умном доме», оснащённом всевозможными датчиками, выясняет следствие.

Источник: Informburo.kz

Пожар в элитном ЖК Астаны «Highvill» произошёл рано утром 14 июля. В ЧС назвали предварительную причину возгорания.

«Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Ещё нужно проводить кропотливую работу по исследованию ситуации», — сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

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Как мог случиться пожар в «умном доме», оснащённом различными датчиками, ещё предстоит выяснить следствию. Известно лишь, что возгорание произошло в комнате, где людей не было.

«Горела электробытовая техника, мебель и другая домашняя утварь. Но в той комнате, где были обнаружены тела, там пожара не было, из чего делаем вывод, что это было отравление угарным газом в результате пожара», — добавил он.

В результате ЧП погибло четыре человека, из них двое детей. Позже стало известно, что погибшие являлись иностранными гражданами: гражданин Нигерии 1953 года рождения, его супруга 1963 года рождения — гражданка Великобритании и двое несовершеннолетних детей в возрасте 17 и 8 лет.

Глава семьи Keхинде Илайджа работал профессором в Школе медицины Назарбаев Университета с июня 2016 года. Руководство и коллектив Назарбаев Университета выразили свои соболезнования.

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Названа предварительная причина пожара в столичном ЖК "Highvill"
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