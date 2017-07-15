В Самарской области пьяный водитель «десятки» уснул за рулем и протаранил «Фольксваген»
Ночью 15 июля в Камышлинском районе на 1990 км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП.
Ночью 15 июля в Камышлинском районе на 1990 км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП.
В 2:55 там столкнулись ВАЗ-2110 и «Фольксваген», сообщает ГУ МВД Самарской области.
По предварительным данным дорожных полицейских, водитель 36-летний водитель «десятки», следуя со стороны Уфы в направлении Самары, уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой, которая после этого перевернулась.
В результате аварии мужчина, управлявший отечественным авто, был доставлен в больницу. По первоначальной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Двое пассажиров «Фольксвагена» — женщины 1947 и 1978 годов рождения, и пассажир ВАЗа — мужчина 1981 года рождения после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение. По факту происшествия проводится проверка.