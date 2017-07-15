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09:39 (мск), источник: ТАСС

МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте

Ранее сообщалось, что в курортном городе Хургада в одной из гостиниц преступник напал с ножом на туристов.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Германский МИД подтвердил информацию о гибели двух немецких граждан при нападении на туристов в египетском городе-курорте Хургада. Об этом сообщила в субботу в Берлине представитель ведомства.

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«Теперь у нас есть уверенность в том, что при нападении на туристов в Хургаде погибли две отдыхающие из Германии. В этот трудный момент выражаем глубокие соболезнования их родным и близким», — сказали в МИД.

Представитель ведомства добавила, что немецкие власти находятся в тесном контакте с правительством Египта и получают всю необходимую информацию.

Накануне в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

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