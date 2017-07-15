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10:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Краснодаре

Девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

15 июля в Краснодаре на перекрестке улиц Мира и Суворова около 8:00 девочка 9 лет переходила дорогу вместе с мамой. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel Astra, совершил наезд на девочку.

«Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

Дорожная полиция просит пешеходов соблюдать максимальную осторожность при переходе улиц.

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