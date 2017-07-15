Ребенка сбили на пешеходном переходе в Краснодаре
Девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
15 июля в Краснодаре на перекрестке улиц Мира и Суворова около 8:00 девочка 9 лет переходила дорогу вместе с мамой. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel Astra, совершил наезд на девочку.
«Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в
Дорожная полиция просит пешеходов соблюдать максимальную осторожность при переходе улиц.