В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.
Инцидент произошел на 25-ом километре Горьковского шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.
В ликвидации аварии было задействовано 14 спасателей и четыре единицы техники.