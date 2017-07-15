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10:18 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.

Инцидент произошел на 25-ом километре Горьковского шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.

В ликвидации аварии было задействовано 14 спасателей и четыре единицы техники.

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