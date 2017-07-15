В Афганистане при авиаударе коалиции по школе пострадали трое детей

Ранее сообщалось об ударе по школе в городе Кундуз — административном центре одноименной провинции на севере Афганистана.

«Сегодня в районе 04.15 о местному времени (2.45 мск) истребитель осуществил удар в районе Хауджа Машад в городе Кундуз, уничтожив школу и прилегающий дом», — сообщил агентству директор департамента образования провинции Джанат Гуль Насири.

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По его словам, удар был осуществлен самолетом, принадлежащим действующей в Афганистане коалиции, отмечает агентство.

Он также сообщил, что пострадавшими являются дети, находившиеся в расположенном поблизости доме. Жертв при авиаударе удалось избежать, поскольку в школе в ранние часы не было учеников, отметил он, указав что удар также повредил 13 магазинов.

Гуль Насири сообщил, что истребитель также осуществил удар по позициям радикальной группировки «Талибан»* в окрестностях Кундуза в то же время в субботу. В самой провинции идут столкновений между силами безопасности Афганистана и боевиками «Талибана».

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города, в том числе предпринимая попытки захватить город Кундуз.