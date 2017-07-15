Дело о тройном убийстве: прокурор снова просит расстрел

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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Дело об убийстве трех человек — молодой пары в квартире на Алибегова в Минске и мужчины в Колядичах будет рассмотрено повторно. Верховный суд Беларуси отменил приговор Минского городского суда 3 фигурантам данного резонансного дела. Оно решением коллегии по уголовным дел делам Верховного суда отправлено на повторное рассмотрение в Мингорсуд, его будет рассматривать новый состав суда.

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Приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года. Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка, воспитатель и бывшая активистка БРСМ Алина Шульганова — к 12 годам. Она была признана виновной в том, что желая отомстить своему бывшему любовнику, наняла Жильникова и Сухарко для того, что бы они нанесли тяжкие телесные повреждения бывшему бойфренду и его новой любовнице.

Будет ли новый расстрельный приговор?

Во время первого рассмотрения данного уголовного дела в Минском городском суде прокурор Наталья Петровская запросила для Жильникова и Сухарко исключительную меру наказания — смертную казнь, для Шульгановой — 15 лет лишения свободы. Адвокаты убеждали суд назначить более мягкое наказание. 44-летний Жильников свою вину признал частично, Шульганова просила суд не назначать ей наказание связанное с лишением свободы, убеждала судью в том, что раскаялась и говорила, что не просила своих подельников убивать неверного любовника и его новую подругу. 22-летний Сухарко свою вину признал полностью и в самом начале судебного разбирательства попросил суд назначить ему смертную казнь. Практически все время, пока шел судебный процесс, он на нем не присутствовал, потому что был удален из зала суда за нарушение порядка — бился головой о стену.

При вынесении приговора Мингорсуд не назначил обвинение, которое просила прокурор — смертную казнь для двоих обвиняемых и 15 лет для их подельнице, им были назначены пожизненное заключение и 12 лет лишения свободы. Стороны в апелляционном порядке обжаловали приговор. При рассмотрении в Верховном суде Прокурор опять запросил Жильникову и Сухарко смертную казнь.

Из чувства ревности и мести

Родственники убитых также просили суд назначить обвиняемым исключительную меру наказания. В ходе судебных слушаний было озвучено, что бывшая воспитательница детсада Шульганова, попросила своего соседа Жильникова отомстить своему любовнику Тихомирову и его новой подруге Пешиховой. По версии следствия, руководствуясь чувствами ревности и мести, она при встрече передала им деньги и попросила «проучить» неверного любовника и его новую подругу. Она сообщила адрес квартиры, где они проживают и показала фотографию соперницы. Шульганова просила «наемников» нанести женщине телесные повреждения, похитить ее, чтобы они больше не смогла общаться с Тихомировым.