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13:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

На ул. Краснодарской в Красноярске «Нива» протаранила иномарку

Вечером 14 июля произошла авария на улице Краснодарская в районе ТРЦ «Самолёт».

Как видно на записи с камер видеонаблюдения, автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения. В этот момент на ул. Краснодарскую поворачивала красная Honda, которая собиралась ехать в противоположную сторону. В результате «Нива» протаранила иномарку, только что завершившую поворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ГИБДД сообщили, что пострадавших в этой аварии нет. Сотрудники полиции сейчас выясняют, почему водитель отечественного автомобиля ехал по полосе встречного движения.

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