На ул. Краснодарской в Красноярске «Нива» протаранила иномарку
Вечером 14 июля произошла авария на улице Краснодарская в районе ТРЦ «Самолёт».
Вечером 14 июля произошла авария на улице Краснодарская в районе ТРЦ «Самолёт».
Как видно на записи с камер видеонаблюдения, автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения. В этот момент на ул. Краснодарскую поворачивала красная Honda, которая собиралась ехать в противоположную сторону. В результате «Нива» протаранила иномарку, только что завершившую поворот.
В ГИБДД сообщили, что пострадавших в этой аварии нет. Сотрудники полиции сейчас выясняют, почему водитель отечественного автомобиля ехал по полосе встречного движения.