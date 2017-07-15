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12:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске иномарка сбила очередного мотоциклиста

14 июля около 18:40 на Космическом проспекте в районе остановки «Столовая» произошло ДТП — легковая Toyota въехала в мотоцикл Yamaha.

По словам очевидцев, иномарка выезжала со второстепенной дороги, не предоставляя преимущества двигавшимся по главной транспортным средствам, одним из которых оказался вышеназванный мотоцикл. Его водитель пострадал, но выжил — очевидцы сообщили, что мужчина даже сам сел в подъехавшую «скорую».

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