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11:02 (мск), источник: 112.ua

В Донецкой обл. бросили гранату в жилой дом, есть жертвы

От взрыва гранаты получила ранения женщина, впоследствии она скончалась в больнице.

Источник: 112.ua

В поселке Покровское (Донецкая обл.) бросили гранату в жилой дом, его хозяйка погибла. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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«Неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. За несколько минут медики сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина. Потерпевшую доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников. Факт внесен в Журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан.

«После проведения первоочередных оперативных мероприятий происшествие получит правовую оценку», — добавляется в сообщении.

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