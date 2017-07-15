В Донецкой обл. бросили гранату в жилой дом, есть жертвы

В поселке Покровское (Донецкая обл.) бросили гранату в жилой дом, его хозяйка погибла. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

«Неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. За несколько минут медики сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина. Потерпевшую доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась в больнице», — говорится в сообщении.