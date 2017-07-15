В Донецкой обл. бросили гранату в жилой дом, есть жертвы
От взрыва гранаты получила ранения женщина, впоследствии она скончалась в больнице.
От взрыва гранаты получила ранения женщина, впоследствии она скончалась в больнице.
В поселке Покровское (Донецкая обл.) бросили гранату в жилой дом, его хозяйка погибла. Об этом сообщает
«Неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы. На место происшествия выехала
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников. Факт внесен в Журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан.
«После проведения первоочередных оперативных мероприятий происшествие получит правовую оценку», — добавляется в сообщении.