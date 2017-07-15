В Лениногорске спасатели вызволили из авто, у которого заклинило двери, двух детей
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Лениногорске спасатели вызволили из автомобиля «Киа Рио», у которого заклинило двери, двух детей, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Лениногорске спасатели вызволили из автомобиля «Киа Рио», у которого заклинило двери, двух детей, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение об инциденте пришло на единый номер вызова экстренных служб 14 июля в 17.50. На вызов выехали сотрудники зонального поискового спасательного отряда № 7. Они в присутствии хозяйки авто, разблокировали двери машины и передали матери ее двух детей, одному из которых два года, а другому — три.