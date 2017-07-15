14-летний самарец продал чужой автомобиль, который был не на ходу

Полицейские выяснили, что автотранспорт был продан, а продавцом являлся молодой парень. Как следовало из установленной информации, он предоставил покупателям договор купли-продажи от имени своего родственника. После чего потенциальные покупатели отдали ему 8 000 рублей и отбуксировали транспортное средство. Как впоследствии выяснили оперативники, автомобиль в тот же день был разобран и продан по частям.