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11:49 (мск), источник: НИА Самара

14-летний самарец продал чужой автомобиль, который был не на ходу

В полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля ВАЗ-21053 1992 года выпуска. Транспортное средство было припарковано на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса. Со слов заявителя, автомобиль был не на ходу и долгое время не эксплуатировался.

Полицейские выяснили, что автотранспорт был продан, а продавцом являлся молодой парень. Как следовало из установленной информации, он предоставил покупателям договор купли-продажи от имени своего родственника. После чего потенциальные покупатели отдали ему 8 000 рублей и отбуксировали транспортное средство. Как впоследствии выяснили оперативники, автомобиль в тот же день был разобран и продан по частям.

Получив необходимые сведения, сотрудники полиции приступили к установлению личности продавца. В ходе оперативных мероприятий появились основания полагать, что это мог быть 14-летний житель Самары, ранее попадавший в поле зрения оперативников. Дальнейшая проверка подтвердила версию полицейских. Парень не стал отрицать своей вины и признался, что на вырученные деньги купил себе мопед, но тот после непродолжительной эксплуатации сломался.

О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.

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