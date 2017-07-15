14-летний самарец продал чужой автомобиль, который был не на ходу
В полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля ВАЗ-21053 1992 года выпуска. Транспортное средство было припарковано на пересечении улицы
В полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля ВАЗ-21053 1992 года выпуска. Транспортное средство было припарковано на пересечении улицы
Полицейские выяснили, что автотранспорт был продан, а продавцом являлся молодой парень. Как следовало из установленной информации, он предоставил покупателям договор
Получив необходимые сведения, сотрудники полиции приступили к установлению личности продавца. В ходе оперативных мероприятий появились основания полагать, что это мог быть 14-летний житель Самары, ранее попадавший в поле зрения оперативников. Дальнейшая проверка подтвердила версию полицейских. Парень не стал отрицать своей вины и признался, что на вырученные деньги купил себе мопед, но тот после непродолжительной эксплуатации сломался.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.