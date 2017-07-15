Житель Теленешт поджег собственный дом, а затем покончил с собой
В Теленештах мужчина поджег собственный дом, а затем покончил с собой. О пожаре в полицию сообщили соседи.
В Теленештах мужчина поджег собственный дом, а затем покончил с собой. О пожаре в полицию сообщили соседи.
Они же предположили, что причиной жуткого решения мог стать семейный конфликт.
Как выяснилось, 54-летний мужчина в момент трагедии был дома один. Начали расследование.
Полиция проверяет версию доведения до самоубийства. Если такие обстоятельства подтвердятся, виновному грозит до 4 лет лишения свободы.