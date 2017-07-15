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11:18 (мск), источник: Publika.md

Житель Теленешт поджег собственный дом, а затем покончил с собой

В Теленештах мужчина поджег собственный дом, а затем покончил с собой. О пожаре в полицию сообщили соседи.

Источник: Publika.md

Они же предположили, что причиной жуткого решения мог стать семейный конфликт.

Как выяснилось, 54-летний мужчина в момент трагедии был дома один. Начали расследование.

Полиция проверяет версию доведения до самоубийства. Если такие обстоятельства подтвердятся, виновному грозит до 4 лет лишения свободы.

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