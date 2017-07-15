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11:24 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали, где прятали оружие исполнители терактов в Париже и Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 15 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Члены террористических групп, совершивших теракты в Париже и Брюсселе, некоторое время хранили оружие в гараже на территории школы в городе Меленберг в бельгийской провинции Лимбург, пишет газета Het Laatste Nieuws.

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Информацию о том, что террористы прятали оружие на территории учебного заведения, следователи получили, изучив портативный компьютер Салаха Абдеслама, главного подозреваемого в совершении терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Ноутбук был изъят следователями при его задержании в марте 2016 года в Брюсселе.

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В результате обследования школьного гаража, пишет издание со ссылкой на материалы службы госбезопасности Бельгии, следователи пришли к выводу, что террористы прятали там оружие, но за некоторое время до совершения терактов перевезли его в другое место.

Как отмечает газета, школа, на территории которой террористы хранили оружие, расположена в районе Хутален-Хелштерен, который по аналогии с брюссельской коммуной Моленбен, где преимущественно проживают выходцы из стран Северной Африки, называют «лимбургским Моленбеком».

Бельгийские и французские полицейские организовали 15 марта 2016 года совместный антитеррористический рейд в брюссельской коммуне Форе по делу о терактах в Париже 13 ноября 2015 года. Когда они прибыли на одну из квартир для проведения обыска, находившиеся в жилом помещении люди открыли стрельбу, ранив троих стражей порядка.

В перестрелке был смертельно ранен один из подозреваемых — Мохамед Белькаид. В квартире также находились Салах Абдеслам и его предполагаемый сообщник Амин Шукри (настоящее имя — Софиан А.). Им удалось скрыться, но полиция задержала их 18 марта 2016 года в брюссельской коммуне Моленбек.

Считается, что действия следственных органов, вышедших на след террористов, побудили брюссельскую ячейку ускорить исполнение терактов в столице Бельгии.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

В результате терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.

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