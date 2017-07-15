В Казани совершил вынужденную посадку борт Москва — Караганда
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет «Эйрбас 320», следовавший рейсом Москва — Караганда, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет «Эйрбас 320», следовавший рейсом Москва — Караганда, сообщили ИА «Татар-информ» в
В багажном отсеке самолета было зафиксировано задымление. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии». На борту находилось 117 человек. Сообщение об инциденте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 от диспетчера международного аэропорта «Казань» в 00.31.
Служба поискового и