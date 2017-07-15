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11:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани совершил вынужденную посадку борт Москва — Караганда

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет «Эйрбас 320», следовавший рейсом Москва — Караганда, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В багажном отсеке самолета было зафиксировано задымление. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии». На борту находилось 117 человек. Сообщение об инциденте поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 от диспетчера международного аэропорта «Казань» в 00.31.

Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта «Казань» осмотрела багажный отсек. Авиакомпания приняла решение пересадить пассажиров на аналогичный самолет «Эйрбас 320», принадлежащий «Аэрофлоту — Российским авиалиниям». Этот самолет вылетел из Казани в 3.28.

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