Ночная непогода обрушила дерево на машину челябинца
Дерево упало на машину челябинца
Дерево упало на машину челябинца
По словам жителей города, инцидент произошёл в ночь на 15 июля в одном из дворов Тракторозаводского района. В комментариях одни пользователи посочувствовали владельцу повреждённой машины, а другие заметили, что беды можно было избежать, припарковав автомобиль не у дома, а на стоянке.
Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС южноуральцев предупредили о сильных ливнях, граде, грозах и шквалистом ветре 15 июля.