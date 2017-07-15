Ночная непогода обрушила дерево на машину челябинца

По словам жителей города, инцидент произошёл в ночь на 15 июля в одном из дворов Тракторозаводского района. В комментариях одни пользователи посочувствовали владельцу повреждённой машины, а другие заметили, что беды можно было избежать, припарковав автомобиль не у дома, а на стоянке.