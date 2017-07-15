В Башкирии во время романтической прогулки девушка провалилась в дыру на мосту

«Недавно решили прогуляться, и с нами приключилась неприятная история. Проходя по мосту недалеко от элеватора, над железной дорогой, моя жена провалилась в одну из дыр, находящуюся прямо на тротуаре, на этом мосту, и ободрала ногу. Мы ни разу там не гуляли до этого, поэтому и предположить даже не могли, что там небезопасно ходить. Слава Богу обошлось без переломов. Детская ножка туда так же смело может провалиться, и исход может быть далеко не радующий. Поэтому будьте аккуратны, когда перемещаетесь по этому тротуару, а то, как и нам, придется вызывать скорую помощь», — сообщил муж пострадавшей.