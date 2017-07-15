В Башкирии во время романтической прогулки девушка провалилась в дыру на мосту
14 июля появилось тревожное сообщение в группе «Подслушано Мелеуз». Житель города рассказал о неприятной ситуации, в которую он угодил вместе со своей женой.
14 июля появилось тревожное сообщение в группе «Подслушано Мелеуз». Житель города рассказал о неприятной ситуации, в которую он угодил вместе со своей женой.
Травма, которую получила женщина во время романтической прогулки, оказалась настолько серьезной, что пришлось вызывать скорую помощь. Пострадавшая подвернула ногу и сильно, до крови, расцарапала бедро, не говоря уже о шоковом состоянии после случившегося.
«Недавно решили прогуляться, и с нами приключилась неприятная история. Проходя по мосту недалеко от элеватора, над железной дорогой, моя жена провалилась в одну из дыр, находящуюся прямо на тротуаре, на этом мосту, и ободрала ногу. Мы ни разу там не гуляли до этого, поэтому и предположить даже не могли, что там небезопасно ходить. Слава Богу обошлось без переломов. Детская ножка туда так же смело может провалиться, и исход может быть далеко не радующий. Поэтому будьте аккуратны, когда перемещаетесь по этому тротуару, а то, как и нам, придется вызывать скорую помощь», — сообщил муж пострадавшей.