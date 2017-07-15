Следователи задержали убийцу дальнобойщика, который сбежал за границу еще в 1996 году

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В лихие 1990-е водители фур, следовавших через нашу страну, нередко подвергались опасности.

Днем 30 июля 1996 года на автодорогу Мозырь — Хойники выбрался из лесу мужчина в ужасающем состоянии — израненный и залитый кровью. Остановившемуся водителю он сказал, что где-то здесь, в лесу, должно еще лежать тело его друга.

Скорая забрала раненого в больницу. После сильного удара по голове и шести ножевых ранений в область сердца жив он остался чудом, ведь лезвие повредило легкое и межреберную артерию. Такие же травмы получил и его друг Сергей Нагребельный, вот только умер в лесу.

Украинский дальнобойщик Владимир Слидзевский рассказал, что вместе с приятелем на принадлежавшем тому КамАЗе с прицепом они везли из Житомира в Санкт-Петербург 25 тонн муки. Пересекли границу еще с вечера, заночевали на небольшой стоянке, потом остановились позавтракать в придорожном кафе. Успели отъехать от него буквально на километр, как их подрезала белая восьмерка. Возмущенный Сергей выскочил из машины, но был вынужден остудить свой пыл. На дороге стояли двое мужчин. В руке одного из них блеснул нож. Второй был вооружен пистолетом.

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КамАЗ, сопровождаемый восьмеркой, вскоре свернул в лес. Там перепуганных дальнобойщиков связали, пересадили в легковушку и оставили под присмотром одного из напавших. Грузовик же, взревев мотором, куда-то уехал.

Похитители вернулись минут через сорок. На голову Нагребельного натянули его же футболку, Слидзевскому завязали глаза. Вскоре он услышал глухой звук удара и стон Сергея. Затем и сам получил удар в затылок и потерял сознание.

— Очнулся я уже без повязки на глазах, — вспоминал события того давнего дня Владимир. — У Сергея изо рта шла пена, он бился в конвульсиях. Я на связанных ногах попрыгал в сторону дороги и тут увидел, что ко мне бегут двое из восьмерки. Я упал и закрыл глаза, чтобы не видеть, что со мной будут делать. Били ножом. Целили в спину слева — там, где сердце. Потом слышал, теряя сознание, как они направились к Сергею…

Владимиру повезло — на него в лесу наткнулся какой-то мужчина с велосипедом. Понимая, что едва не стал свидетелем убийства, тот нервничал и спешил убраться, однако все же развязал раненого. Владимир был благодарен и за это — он сумел выбраться на трассу…

Получив сообщение о нападении на КамАЗ, сотрудники милиции и следствия немедленно взялись за дело: был проведен осмотр места происшествия, изъяты улики. На трассе проверяли все грузовики в поисках угнанного, опрашивали возможных свидетелей. Сумели даже поговорить с израненной жертвой нападения, однако тот не дал внятного описания разбойников, хотя, как позже оказалось, запомнил их неплохо: во-первых, находился он в тяжелом состоянии, во-вторых, все еще опасался за свою жизнь.

Впрочем, и без того имена нападавших стали известны очень скоро. КамАЗ, уже без груза и номерных знаков, нашли неподалеку, на лесной дороге, ведущей к дачным участкам. А еще поблизости располагались склады, принадлежавшие частному предпринимателю, торговавшему продуктами питания, в основном бакалеей. Их хозяин и рассказал, что буквально вчера купил 499 мешков по 50 кг муки первого сорта у своего давнего приятеля Виктора Черевко и его тезки, Виктора Юдицкого. Был с ними и третий мужчина, которого называли Анатолием, но его коммерсант не знал.

Работница близлежащего кафе вспомнила и двух дальнобойщиков, которые периодически у них столовались, и белые Жигули, мужчина из которых явно наблюдал за происходящим, а потом умчался следом за КамАЗом. Франт в светлых брюках, с дорогим блокнотом в руках, заметно отличался от обычных посетителей и потому хорошо запомнился девушке. В описании узнали Юдицкого.

Двое названных приятелей были хорошо знакомы оперативникам: Черевко — пристрастием к незаконным валютным операциям, Юдицкий — семейными скандалами. Однако найти никого из них не удалось. Как выяснилось много позже, едва заслышав звуки сирен машин скорой и милиции, которые мчались на помощь к Слидзевскому, злодеи сообразили, что пора ретироваться. С трудом дождались вечера, чтобы получить окончательный расчет за муку, и, кстати, напрасно — предприниматель заметил, что торговые партнеры слишком нервничают, понял, что дело нечисто, и предложил им забирать свою муку, а денег не дал. Несолоно хлебавши Черевко с Юдицкий рванули в Брест, а оттуда — в Польшу. Затем их пути разошлись.

Тело Виктора Черевко нашли в 2005 году на границе Ростовской и Донецкой областей — видимо, там он пытался наладить криминальные связи между регионами, но в чем-то просчитался. А вот Виктор Юдицкий обнаружился в испанской Севилье, где счастливо проживал с новой семьей, которую завел взамен оставленных здесь жены и маленького сынишки.

Мужчина был арестован, а позже — экстрадирован на родину.

— Испания выдала его под гарантию неприменения смертной казни и того, что максимальная мера наказания не будет касаться пожизненного заключения, — уточнил Артем Бурим, помощник прокурора Гомельской области.

Виктору Юдицкому предъявили обвинение в разбойном нападении, убийстве, совершенном из корысти и с особой жестокостью, а также в покушении на подобное деяние по Уголовному кодексу в редакции 1960 года. Несмотря на то что мужчину уверенно опознала его уцелевшая жертва, он попытался свалить вину на покойного подельника и человека, чью личность так и не установили. Утверждал, что сел за руль злосчастного КамАЗа только потому, что ему за это заплатил Черевко, который собирался забрать машину за долги. В лесу, дескать, не был и никого не бил, поскольку остался контролировать разгрузку муки. Отогнал грузовик к дачам и снял номера, так как услышал сирены, понял, что это связано с машиной, и испугался… Почему — непонятно, ведь, по мнению самого Юдицкого, озвученному им на суде, ничего выдающегося не произошло:

— В завладении автомобилем с грузом нет ничего противоправного, в 1996 году все так делали!

Виктора Юдицкого признали виновным по всем пунктам обвинения, однако уголовное преследование за разбойное нападение и покушение на убийство прекратили за истечением сроков давности. А вот прекращать ли дело об убийстве, обычно решает суд. Он и определил, что злодеяние, совершенное Виктором, является слишком тяжким преступлением, на которое не следует распространять понятие срока давности. Бандит из лихих 1990-х приговорен к 15 годам лишения свободы.