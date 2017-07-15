Следователи задержали убийцу дальнобойщика, который сбежал за границу еще в 1996 году
Правосудие настигло убийцу через 20 лет. В 1996 году в Калинковичском районе уроженец Мозыря убил дальнобойщика
Правосудие настигло убийцу через 20 лет. В 1996 году в Калинковичском районе уроженец Мозыря убил дальнобойщика
В лихие 1990-е водители фур, следовавших через нашу страну, нередко подвергались опасности.
Днем 30 июля 1996 года на автодорогу Мозырь — Хойники выбрался из лесу мужчина в ужасающем состоянии — израненный и залитый кровью. Остановившемуся водителю он сказал, что
Скорая забрала раненого в больницу. После сильного удара по голове и шести ножевых ранений в область сердца жив он остался чудом, ведь лезвие повредило легкое и межреберную артерию. Такие же травмы получил и его друг Сергей Нагребельный, вот только умер в лесу.
Украинский дальнобойщик Владимир Слидзевский рассказал, что вместе с приятелем на принадлежавшем тому КамАЗе с прицепом они везли из Житомира в
КамАЗ, сопровождаемый восьмеркой, вскоре свернул в лес. Там перепуганных дальнобойщиков связали, пересадили в легковушку и оставили под присмотром одного из напавших. Грузовик же, взревев мотором,
Похитители вернулись минут через сорок. На голову Нагребельного натянули его же футболку, Слидзевскому завязали глаза. Вскоре он услышал глухой звук удара и стон Сергея. Затем и сам получил удар в затылок и потерял сознание.
— Очнулся я уже без повязки на глазах, — вспоминал события того давнего дня Владимир. — У Сергея изо рта шла пена, он бился в конвульсиях. Я на связанных ногах попрыгал в сторону дороги и тут увидел, что ко мне бегут двое из восьмерки. Я упал и закрыл глаза, чтобы не видеть, что со мной будут делать. Били ножом. Целили в спину слева — там, где сердце. Потом слышал, теряя сознание, как они направились к Сергею…
Владимиру повезло — на него в лесу наткнулся
Получив сообщение о нападении на КамАЗ, сотрудники милиции и следствия немедленно взялись за дело: был проведен осмотр места происшествия, изъяты улики. На трассе проверяли все грузовики в поисках угнанного, опрашивали возможных свидетелей. Сумели даже поговорить с израненной жертвой нападения, однако тот не дал внятного описания разбойников, хотя, как позже оказалось, запомнил их неплохо:
Впрочем, и без того имена нападавших стали известны очень скоро. КамАЗ, уже без груза и номерных знаков, нашли неподалеку, на лесной дороге, ведущей к дачным участкам. А еще поблизости располагались склады, принадлежавшие частному предпринимателю, торговавшему продуктами питания, в основном бакалеей. Их хозяин и рассказал, что буквально вчера купил 499 мешков по 50 кг муки первого сорта у своего давнего приятеля Виктора Черевко и его тезки, Виктора Юдицкого. Был с ними и третий мужчина, которого называли Анатолием, но его коммерсант не знал.
Работница близлежащего кафе вспомнила и двух дальнобойщиков, которые периодически у них столовались, и белые Жигули, мужчина из которых явно наблюдал за происходящим, а потом умчался следом за КамАЗом. Франт в светлых брюках, с дорогим блокнотом в руках, заметно отличался от обычных посетителей и потому хорошо запомнился девушке. В описании узнали Юдицкого.
Двое названных приятелей были хорошо знакомы оперативникам: Черевко — пристрастием к незаконным валютным операциям, Юдицкий — семейными скандалами. Однако найти никого из них не удалось. Как выяснилось много позже, едва заслышав звуки сирен машин скорой и милиции, которые мчались на помощь к Слидзевскому, злодеи сообразили, что пора ретироваться. С трудом дождались вечера, чтобы получить окончательный расчет за муку, и, кстати, напрасно — предприниматель заметил, что торговые партнеры слишком нервничают, понял, что дело нечисто, и предложил им забирать свою муку, а денег не дал. Несолоно хлебавши Черевко с Юдицкий рванули в Брест, а оттуда — в Польшу. Затем их пути разошлись.
Тело Виктора Черевко нашли в 2005 году на границе Ростовской и Донецкой областей — видимо, там он пытался наладить криминальные связи между регионами, но в
Мужчина был арестован, а позже — экстрадирован на родину.
— Испания выдала его под гарантию неприменения смертной казни и того, что максимальная мера наказания не будет касаться пожизненного заключения, — уточнил Артем Бурим, помощник прокурора Гомельской области.
Виктору Юдицкому предъявили обвинение в разбойном нападении, убийстве, совершенном из корысти и с особой жестокостью, а также в покушении на подобное деяние по Уголовному кодексу в редакции 1960 года. Несмотря на то что мужчину уверенно опознала его уцелевшая жертва, он попытался свалить вину на покойного подельника и человека, чью личность так и не установили. Утверждал, что сел за руль злосчастного КамАЗа только потому, что ему за это заплатил Черевко, который собирался забрать машину за долги. В лесу, дескать, не был и никого не бил, поскольку остался контролировать разгрузку муки. Отогнал грузовик к дачам и снял номера, так как услышал сирены, понял, что это связано с машиной, и испугался… Почему — непонятно, ведь, по мнению самого Юдицкого, озвученному им на суде, ничего выдающегося не произошло:
— В завладении автомобилем с грузом нет ничего противоправного, в 1996 году все так делали!
Виктора Юдицкого признали виновным по всем пунктам обвинения, однако уголовное преследование за разбойное нападение и покушение на убийство прекратили за истечением сроков давности. А вот прекращать ли дело об убийстве, обычно решает суд. Он и определил, что злодеяние, совершенное Виктором, является слишком тяжким преступлением, на которое не следует распространять понятие срока давности. Бандит из лихих 1990-х приговорен к 15 годам лишения свободы.
На территории Гомельской области с тех времен остаются нераскрытыми несколько схожих нападений на грузовики. Поэтому не исключено, что Черевко и Юдицкий были членами преступной группировки, промышлявшей нападениями на фуры.