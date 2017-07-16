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20:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дачный дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 15 июля

Дачный дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 15 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно информации, сообщение о возгорании поступило в службы быстрого реагирования в 01:19. В результате пожара сгорел дачный дом на площади 56 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались девять человек, три единицы техники.

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