Дачный дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 15 июля
Дачный дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 15 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
Дачный дом сгорел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 15 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
Согласно информации, сообщение о возгорании поступило в службы быстрого реагирования в 01:19. В результате пожара сгорел дачный дом на площади 56 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались девять человек, три единицы техники.