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12:56 (мск), источник: 36on.ru

Опубликовано фото столкновения ВАЗа и маршрутки на улице 9 Января в Воронеже

В Воронеже произошла очередная авария с участием пассажирского маршрутного автобуса.

О случившемся ДТП свидетели сообщили в соцсети ВКонтакте в паблике «Местоположение ДПС в Воронеже», опубликовав снимок с места происшествия.

По информации очевидцев, авария произошла утром в субботу, 15 июля, на пересечении улиц 9 Января и Торпедо, в районе остановки общественного транспорта. Здесь около 9.30 утра столкнулись ВАЗ-2115 и пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 58 В.

Свидетели рассказывают, что «пятнадцатая» получила серьезные повреждения — у машины полностью разбита передняя и боковая часть. Судя по фотографии, пострадал и автобус — у него большие вмятины на левой задней стороне. Из-за аварии в районе места происшествия возникла серьезная пробка, в связи с чем автомобилистам советовали искать варианты объезда.

Информации о пострадавших нет. Что именно стало причиной аварии, и какова степень вины каждого из водителей, предстоит выяснить правоохранителям.

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