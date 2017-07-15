Опубликовано фото столкновения ВАЗа и маршрутки на улице 9 Января в Воронеже
В Воронеже произошла очередная авария с участием пассажирского маршрутного автобуса.
В Воронеже произошла очередная авария с участием пассажирского маршрутного автобуса.
О случившемся ДТП свидетели сообщили в соцсети ВКонтакте в паблике «Местоположение ДПС в Воронеже», опубликовав снимок с места происшествия.
По информации очевидцев, авария произошла утром в субботу, 15 июля, на пересечении улиц 9 Января и Торпедо, в районе остановки общественного транспорта. Здесь около 9.30 утра столкнулись ВАЗ-2115 и пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 58 В.
Свидетели рассказывают, что «пятнадцатая» получила серьезные повреждения — у машины полностью разбита передняя и боковая часть. Судя по фотографии, пострадал и автобус — у него большие вмятины на левой задней стороне.
Информации о пострадавших нет. Что именно стало причиной аварии, и какова степень вины каждого из водителей, предстоит выяснить правоохранителям.