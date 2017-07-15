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12:34 (мск), источник: 112.ua

В Полтаве мужчина заперся в автомобиле и угрожал патрульным гранатой

Сейчас ведется розыск, мужчина может иметь при себе еще боеприпасы.

Источник: 112.ua

В Полтаве мужчина заперся в автомобиле и угрожал патрульным полицейским предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера поздно вечером по ул. Европейской.

Правоохранители, чтобы предотвратить ранение прохожих на оживленной улице, позволили водителю выехать за пределы города.

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Сейчас установлено, что за рулем находился 51-летний Виктор Шейко, житель областного центра. Мужчина оставил вблизи села Писаревка Новосанжарского района автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу.

«К счастью, в результате взрыва никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

В настоящие время ведется розыск Шейка, ориентирован весь личный состав полиции области.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными, поскольку у мужчины могут быть при себе еще боеприпасы. «Если вам известно местонахождение Виктора Шейко, просим самостоятельно не принимать мер по его задержанию, а незамедлительно сообщать на телефон “102”, в ближайшей территориальный орган полиции, или любым другим удобным способом», — отмечается в сообщении.

По информации полиции, мужчина одет в темные брюки, камуфляжную (зелено-коричневую) куртку, черную потертую кепку. Он носит очки как на фото — стекла прямоугольной формы в тонкой оправе.

Волосы средней длины, прическа не опрятная, лицо не бритое более 3-х суток.

Напомним, ранее в Донецкой области бросили гранату в жилой дом, его хозяйка погибла.

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Новости 112. Выпуск от 14:00, 15.07.2017
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