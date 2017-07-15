В Полтаве мужчина заперся в автомобиле и угрожал патрульным гранатой

Источник: 112.ua

В Полтаве мужчина заперся в автомобиле и угрожал патрульным полицейским предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера поздно вечером по ул. Европейской.

Правоохранители, чтобы предотвратить ранение прохожих на оживленной улице, позволили водителю выехать за пределы города.

Сейчас установлено, что за рулем находился 51-летний Виктор Шейко, житель областного центра. Мужчина оставил вблизи села Писаревка Новосанжарского района автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу.

«К счастью, в результате взрыва никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

В настоящие время ведется розыск Шейка, ориентирован весь личный состав полиции области.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными, поскольку у мужчины могут быть при себе еще боеприпасы. «Если вам известно местонахождение Виктора Шейко, просим самостоятельно не принимать мер по его задержанию, а незамедлительно сообщать на телефон “102”, в ближайшей территориальный орган полиции, или любым другим удобным способом», — отмечается в сообщении.

По информации полиции, мужчина одет в темные брюки, камуфляжную (зелено-коричневую) куртку, черную потертую кепку. Он носит очки как на фото — стекла прямоугольной формы в тонкой оправе.

Волосы средней длины, прическа не опрятная, лицо не бритое более 3-х суток.