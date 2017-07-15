В Кишиневе банда два месяца держит в страхе владельцев магазинов
Столичные правоохранительные органы два месяца не могут поймать членов преступной группировки, взламывающих платежные терминалы.
Столичные правоохранительные органы два месяца не могут поймать членов преступной группировки, взламывающих платежные терминалы.
КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Кишинева вот уже два месяца получают данные о работе в столице группировки, специализирующейся на взломе платежных терминалов. Об этом в субботу сообщили в столичном Инспекторате.
«Сейчас полицейские собирают информацию, чтобы в дальнейшем установить местонахождение членов преступного формирования, в которое входят трое мужчин», — говорится в сообщении полиции.
Известно, что преступники работают только в продуктовых магазинах, где стоят терминалы. Злоумышленникам требуется всего несколько минут, чтобы взломать устройство и забрать оттуда все деньги. Таким образом, они успевали скрыться еще до прибытия охраны.
В нескольких эпизодах работа преступников попала на записи камер видеонаблюдения. Однако личности взломщиков пока установить не удается, так как их лица всякий раз были скрыты под маской.
В настоящее время известно как минимум о восьми эпизодах взломов терминалов.
За содеянное нарушителям грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Полиция просит тех, кто владеет