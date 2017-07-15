Самолет, летевший в Караганду, экстренно приземлился из-за задымления
Airbus А320, следовавший из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани после сообщения о задымлении в багажном отсеке, РИА Новости.
Airbus А320, следовавший из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани после сообщения о задымлении в багажном отсеке, РИА Новости.
По информации МЧС, на борту самолета находилось 117 человек. Никто не пострадал.
При осмотре самолета в аэропорту, задымления не удалось обнаружить. Воздушное судно было заменено, самолет вылетел по маршруту.
По предварительным данным, борт совершил вынужденную посадку