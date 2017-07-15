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13:30 (мск), источник: Nur.kz

Самолет, летевший в Караганду, экстренно приземлился из-за задымления

Airbus А320, следовавший из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани после сообщения о задымлении в багажном отсеке, РИА Новости.

Источник: Nur.kz

По информации МЧС, на борту самолета находилось 117 человек. Никто не пострадал.

При осмотре самолета в аэропорту, задымления не удалось обнаружить. Воздушное судно было заменено, самолет вылетел по маршруту.

По предварительным данным, борт совершил вынужденную посадку из-за неисправности датчика «Задымление».

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