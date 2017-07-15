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13:14 (мск), источник: РИАЦ

В Суровикинском районе из-за превышения скорости, погиб водитель легковушки

В Суровикинском районе поздно вечером 14 июля 47-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», двигался со стороны г. Волгограда в сторону г. Ростова-на-Дону по федеральной автодороге «Волгоград — К. Шахтинский».

На 137 км трассы он превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с транспортным средством «Ман», стоявшим в попутном направлении на красный свет светофора.

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2110» погиб, двое его пассажиров — 15-летняя девушка и 44-летняя женщина с травмами доставлены в больницу.

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