В Суровикинском районе из-за превышения скорости, погиб водитель легковушки
В Суровикинском районе поздно вечером 14 июля 47-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», двигался со стороны г. Волгограда в сторону г.
В Суровикинском районе поздно вечером 14 июля 47-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», двигался со стороны г. Волгограда в сторону г.
На 137 км трассы он превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с транспортным средством «Ман», стоявшим в попутном направлении на красный свет светофора.
В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2110» погиб, двое его пассажиров — 15-летняя девушка и 44-летняя женщина с травмами доставлены в больницу.