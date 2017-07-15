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14:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

МВД Татарстана информирует о том, как действуют мошенники

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Чаще всего мошенники выступают в роли представителей различных социальных служб, вторым по популярности предлогом у мошенников стала разблокировка банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Вечером 13 июля 68-летнему жителю Челнов позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Звонивший пояснил пожилому человеку, что началась реформа, в связи с чем необходимо произвести перерасчет его пенсии и запросил данные банковской карты. Пенсионер, поверив неизвестному, сообщил ему все реквизиты. В результате с карточки жителя Набережных Челнов были сняты 15 тысяч рублей. На следующий день пожилой человек написал с заявление в полицию.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что звонок на мобильный телефон пенсионера поступил из Тульской области. Продолжаются мероприятия по установлению личности звонившего.

Аналогичный случай произошел и в Альметьевске. 68-летней пенсионерке позвонил якобы представитель пенсионной службы и предложил компенсацию за ранее приобретенные лекарства. По схеме — для перечисления денежных средств звонивший запросил данные банковской карты, после чего попросил пенсионерку перечислить на указанный им номер часть суммы. Жительница Альметьевска выполнила все условия, в результате с ее карты были сняты порядка 97 тысяч рублей.

Вторым по популярности предлогом у мошенников стала разблокировка банковской карты. Так, 47-летней жительнице Агрыза позвонил неизвестный, сообщивший, что ее банковская карта заблокирована. Чтобы решить проблему, женщина перечислила на указанный звонившим номер более 50 тысяч рублей. Поняв, что обманули, она немедленно обратилась в полицию.

В результате проведенных мероприятий установлено, что звонок на мобильный телефон женщины поступил из Тульской области. В настоящий момент полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данных мошенничеств.

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