МЧС: В воскресенье в Воронеже ожидается гроза с сильным ветром
Воронежские спасатели получили предупреждение о неблагоприятной погоде.
Воронежские спасатели получили предупреждение о неблагоприятной погоде.
По данным синоптиков, непогода накроет наш регион в воскресенье.
«Ночью и днем 16 июля местами по Воронежской области и Воронежу при грозах ожидаются порывы ветра 13−18 м/с», — сообщают в МЧС.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре ставить машины в гаражи. Или хотя бы не паркуйтесь под деревьями и конструкциями, которые могут упасть. Когда идете на улице в ветер, то старайтесь обходить рекламные щиты, шаткие строения и старые деревья.
Владельцев лодок и катеров в МЧС просят в грозу ветер не выходить на воду. Если вы стали свидетелем ЧП, то вызывайте спасателей по телефонам «112» или «101».