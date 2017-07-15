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13:56 (мск), источник: Новости Воронежа

МЧС: В воскресенье в Воронеже ожидается гроза с сильным ветром

Воронежские спасатели получили предупреждение о неблагоприятной погоде.

По данным синоптиков, непогода накроет наш регион в воскресенье.

«Ночью и днем 16 июля местами по Воронежской области и Воронежу при грозах ожидаются порывы ветра 13−18 м/с», — сообщают в МЧС.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре ставить машины в гаражи. Или хотя бы не паркуйтесь под деревьями и конструкциями, которые могут упасть. Когда идете на улице в ветер, то старайтесь обходить рекламные щиты, шаткие строения и старые деревья.

Владельцев лодок и катеров в МЧС просят в грозу ветер не выходить на воду. Если вы стали свидетелем ЧП, то вызывайте спасателей по телефонам «112» или «101».

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