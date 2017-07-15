В поселке под Калининградом задержана пятерка нелегальных добытчиков янтаря
В Калининградской области в поселке Вербное полицейские задержали пятерых мужчин, незаконно добывавших янтарь.
В Калининградской области в поселке Вербное полицейские задержали пятерых мужчин, незаконно добывавших янтарь.
Копатели как разрабатывали карьер, пользуясь при этом только лопатами.
Задержанных доставили в дежурную часть ОМВД России по Зеленоградскому району, где на каждого выписан протокол по статье 7.5 КоАП — «Самовольная добыча янтаря». Санкции предусмотрены не суровые — штраф в 3−5 тысяч рублей.
Это уже не первый рейд, которые проводят полицейские.