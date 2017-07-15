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16:29 (мск), источник: KaliningradToday

В поселке под Калининградом задержана пятерка нелегальных добытчиков янтаря

В Калининградской области в поселке Вербное полицейские задержали пятерых мужчин, незаконно добывавших янтарь.

Копатели как разрабатывали карьер, пользуясь при этом только лопатами.

Задержанных доставили в дежурную часть ОМВД России по Зеленоградскому району, где на каждого выписан протокол по статье 7.5 КоАП — «Самовольная добыча янтаря». Санкции предусмотрены не суровые — штраф в 3−5 тысяч рублей.

Это уже не первый рейд, которые проводят полицейские.

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