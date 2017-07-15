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14:25 (мск), источник: 112.ua

Суд арестовал директора Львовского бронетанкового завода на два месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен

Директора Львовского бронетанкового завода подозревают в махинациях с закупками двигателей для танков.

Источник: 112.ua

Соломенский районный суд г. Киева избрал директору ГП «Львовский бронетанковый завод» Роману Тымкиву меру пресечения в виде двух месяцев под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил корреспондент.

«Буквально несколько минут назад закончилось заседание. Судья избрал меру пресечения для Романа Тымкива в виде ареста на два месяца с возможностью вселения залога в размере 2 млн грн. Прокуроры просили установить 28,5 млн грн залога. По их словам, именно на такую сумму был нанесен ущерб государству в результате действий директора Львовского бронетанкового завода. Тымкива обязали сдать заграничные паспорта. Он будет находиться в СИЗО», — отметил он.

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По словам корреспондента, Тымкив свою вину не признает и намерен искать средства для внесения залога.

Как сообщалось, детективами НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры 14 июля были задержаны пять человек, причастные к махинациям с закупками двигателей для танков ГП «Львовский бронетанковый завод», в том числе директор завода и его заместитель.

«В настоящее время задержаны пять человек: начальник ЦБТУ (Центральное бронетанковое управление) ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майор), начальник отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковник), директор и заместитель директора ГП “Львовский бронетанковый завод”, а также учредитель ООО, задействованного в схеме», — отмечается в сообщении ведомства.

В частности, было установлено, что должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП «Львовский бронетанковый завод», учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

По этому факту открыто уголовное производство, которое расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Новости 112. Выпуск от 14:00, 15.07.2017
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