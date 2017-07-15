Под иномаркой на улице 45-й Стрелковой дивизии Воронежа провалился новый асфальт

Фото с места происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы. Снимки вызвали негодование пользователей о качестве недавно положенного дорожного покрытия. Ситуацию разъяснили в мэрии города в пятницу, 14 июля.

— Ремонт дороги не может являться причиной провала асфальтового покрытия, когда бы этот ремонт не производился — сегодня, вчера или в прошлом веке — разъяснили горожанам. — Любые провалы возникают, в основном, из-за аварий, ремонта инженерных коммуникаций, либо ненадлежащего их содержания. Зачастую такой причиной становятся некачественно произведенные врезки в коммуникации, отходящих к многоквартирным жилым домам.