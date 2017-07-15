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14:51 (мск), источник: Volga News

В Нефтегорском районе столкнулись пассажирский автобус и легковушка, один человек погиб

В субботу, 15 июля, в 13:40 на 72 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М5 — Урал» на территории Нефтегорского района столкнулись пассажирский автобус и вазовская «двенадцатая», сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель легковушки двигался со стороны Самары в направлении Нефтегорска. Предположительно, в пути следования автомобилист по неустановленной в настоящее время причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, двигавшемся во встречном направлении.

От полученных в результате ДТП травм водитель «двенадцатой» скончался, водитель и пассажиры автобуса в аварии не пострадали.

Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личность погибшего и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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