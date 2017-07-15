В Нефтегорском районе столкнулись пассажирский автобус и легковушка, один человек погиб

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель легковушки двигался со стороны Самары в направлении Нефтегорска. Предположительно, в пути следования автомобилист по неустановленной в настоящее время причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, двигавшемся во встречном направлении.
От полученных в результате ДТП травм водитель «двенадцатой» скончался, водитель и пассажиры автобуса в аварии не пострадали.
Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личность погибшего и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.