В Нефтегорском районе столкнулись пассажирский автобус и легковушка, один человек погиб

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель легковушки двигался со стороны Самары в направлении Нефтегорска. Предположительно, в пути следования автомобилист по неустановленной в настоящее время причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, двигавшемся во встречном направлении.