В Воронежской области Renault Logan сбил 7-летнего велосипедиста
Владелец Renault Logan сбил семилетнего велосипедиста, сообщили корреспонденту РИА Воронеж в «Системе-112».
Владелец Renault Logan сбил семилетнего велосипедиста, сообщили корреспонденту РИА Воронеж в «Системе-112».
Авария произошла в селе Калинино Борисоглебского городского округа. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 12:23 субботы, 15 июля.
Мальчик ехал впереди иномарки. Велосипедист резко стал поворачивать налево, и 34-летний водитель Reno Logan не смог избежать столкновения, рассказали в
Ребенка доставили в медучреждение. Школьник находится в тяжелом состоянии.