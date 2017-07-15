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15:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области Renault Logan сбил 7-летнего велосипедиста

Владелец Renault Logan сбил семилетнего велосипедиста, сообщили корреспонденту РИА Воронеж в «Системе-112».

Авария произошла в селе Калинино Борисоглебского городского округа. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 12:23 субботы, 15 июля.

Мальчик ехал впереди иномарки. Велосипедист резко стал поворачивать налево, и 34-летний водитель Reno Logan не смог избежать столкновения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ребенка доставили в медучреждение. Школьник находится в тяжелом состоянии.

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