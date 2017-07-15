«Взрыва не допустили»: на границе Красноярского края и Хакасии сгорел бензовоз
Загоревшийся на дороге бензовоз потушили добровольцы села Сарагаш в Хакасии, сообщили в
Загоревшийся на дороге бензовоз потушили добровольцы села Сарагаш в Хакасии, сообщили в
Пожар произошел в Боградском районе на 267 км автодороги М-54 — между селом Сарагаш и границей Красноярского края. Как рассказали очевидцы, у поднимавшегося в гору большегруза Man, загорелся моторный отсек. Водитель покинул машину и вызвал пожарных. После этого он начал самостоятельно тушить огонь, чтобы не допустить взрыва.
Как пояснили в
Причину происшествия еще предстоит установить специалистам.