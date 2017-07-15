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16:54 (мск), источник: Newslab.ru

«Взрыва не допустили»: на границе Красноярского края и Хакасии сгорел бензовоз

Загоревшийся на дороге бензовоз потушили добровольцы села Сарагаш в Хакасии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел в Боградском районе на 267 км автодороги М-54 — между селом Сарагаш и границей Красноярского края. Как рассказали очевидцы, у поднимавшегося в гору большегруза Man, загорелся моторный отсек. Водитель покинул машину и вызвал пожарных. После этого он начал самостоятельно тушить огонь, чтобы не допустить взрыва.

Как пояснили в пресс-службе, на помощь ему приехали добровольцы-пожарные Сарагашского сельсовета. К тому времени, когда на место приехали профессиональные огнеборцы из Новоселово, огонь уже потушили.

Причину происшествия еще предстоит установить специалистам.

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