Над Уфой пронесся дождь с градом

Днем город неожиданно накрыла темная туча, принесшая с собой не только дождь, но и град, который барабанил по крышам и автомобилям около двух минут.

На сей раз эпицентром стихии стал район госцирка в Уфе. Горожане выложили фото и видеофакты с изображением стихии в соцсетях.

А вот на южной окраине города, по словам уфимцев, града не было, жителям этой местности достались ливень и сильные порывы ветра.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=616278&id=456239043&hash=59a2c6f1932430ba&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.