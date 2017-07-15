Над Уфой пронесся дождь с градом
15 июля природа вновь приготовила испытание на прочность уфимцам, собравшимся провести
15 июля природа вновь приготовила испытание на прочность уфимцам, собравшимся провести
Днем город неожиданно накрыла темная туча, принесшая с собой не только дождь, но и град, который барабанил по крышам и автомобилям около двух минут.
На сей раз эпицентром стихии стал район госцирка в Уфе. Горожане выложили фото и видеофакты с изображением стихии в соцсетях.
А вот на южной окраине города, по словам уфимцев, града не было, жителям этой местности достались ливень и сильные порывы ветра.