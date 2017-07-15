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15:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Над Уфой пронесся дождь с градом

15 июля природа вновь приготовила испытание на прочность уфимцам, собравшимся провести уик-энд на свежем воздухе.

Днем город неожиданно накрыла темная туча, принесшая с собой не только дождь, но и град, который барабанил по крышам и автомобилям около двух минут.

На сей раз эпицентром стихии стал район госцирка в Уфе. Горожане выложили фото и видеофакты с изображением стихии в соцсетях.

А вот на южной окраине города, по словам уфимцев, града не было, жителям этой местности достались ливень и сильные порывы ветра.

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