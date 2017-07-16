Курорты Турции опасны для детей: в Молдову везут вирус Коксаки

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. С начала лета появляется все больше сообщений об опасностях, подстерегающих отдыхающих на пляжах той или иной страны. На этот раз речь идет об отдыхе в Турции.

Читайте также Минздрав начал проверку кошмарной истории роженицы из Молдовы

Жительница Молдовы Дарья Петрухина, которая отправилась вместе с ребенком на отдых в Кемер, рассказала о том, что ее ребенок подхватил вирус прямо на курорте. И этот случай, по ее словам, далеко не единственный.

«Вчера мы вернулись из Турции. У ребенка вирус Коксаки. Каждый день видела, как из отеля в больницу увозят детей с температурой, инфекцией, в том числе ротавирусом. Это проблема не единственной гостиницы, а общая. Там сейчас эпидемия», — написала женщина в социальной сети Facebook, прикрепив в доказательство фотографию ноги ребенка, на которой видна красная сыпь.

Она также предупредила о том, что не стоит брать с собой на отдых в Турцию детей, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию.

Сообщение о вирусе Коксаки в Турции.

Часть пользователей тут же поспешили сообщить о том, что были на отдыхе в этой стране вместе с детьми, и никто ничем не заразился.

Вместе с тем, сообщения о существовании данной проблемы появляются регулярно. Известны случаи, когда дети туристов из России этим летом заболевали в Турции вирусом Коксаки.

Как поясняют специалисты, Коксаки — один из представителей энтеровирусов. В последнее время он встречается часто. Данная инфекция передается также как, и кишечная: через воду, пищу, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Чаще всего заразиться можно через воду и грязные руки.