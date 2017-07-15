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16:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дырявая лодка унесла жизни двоих челябинцев

Трагедия произошла еще в июне, но второе тело нашли только сейчас.

В Челябинске на озере Смолино утонули мужчина и женщина, которые отправились поплавать на надувной лодке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Трагедия произошла еще в прошлом месяце. 4 июня женщина отправилась к своему другу в СНТ «Колющенко». Через день к ней приехала ее мама и нашла сумку погибшей и отключенный телефон. Также она увидела, что не хватает надувной лодки. Через некоторое время родственники забили тревогу.

12 июня к берегу прибило тело мужчины. И только 15 июля завершились поиски женщины.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. На погибших не было спасательных жилетов. Следователи не исключают, что во время плавания лодку пробило, а пассажиры не смогли доплыть до берега.

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