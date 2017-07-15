Ревнивый житель Караганды выстрелил в соперника из обреза

Источник: Nur.kz

46-летний мужчина подозревал, что его супруга 2 года крутит роман с соседом, пишет газета «Криминальные новости».

Как стало известно изданию, 46-летний мужчина заподозрил, что его супруга состоит в интимных отношениях с соседом.

Не выдержав измены и обмана, мужчина из обреза выстрелил соседу в пах.

«Огнестрельное ранение промежности с полным отрывом правого семенного канатика и частичным отрывом правого яичка с последующей его ампутацией. Это причинило потерпевшему тяжкий вред здоровью — повреждение, не опасное для жизни…», -говорится в заключении судмедэкспертизы.

Ревнивому стрелку предъявили обвинение по трем статьям УК: незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное изготовление боеприпасов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.